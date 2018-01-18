Путин пообещал малым городам 5 млрд рублей на благоустройство сверх бюджета

Российский лидер Владимир Путин пообещал дополнительно выделить 5 млрд рублей на реализацию проектов благоустройства малых городов страны, причем эти средства пойдут «напрямую» в населенные пункты-адресаты. Такое заявление президент РФ сделал в Коломне на встрече с участниками форума малых городов и исторических поселений, передает «Интерфакс».

«Я очень рассчитываю на то, что конкурс будет проведен как можно быстрее, буквально на следующей неделе, через неделю, что будут выработаны соответствующие критерии этого конкурса», — сказал глава государства.

«Доля малых городов и исторических поселений должна быть обеспечена и на этот, и на следующий год», — подчеркнул он, добавив, что «с удивлением узнал» о ситуации с конкурсом лучших проектов по благоустройству, который еще в прошлом году решил организовать президентский совет по развитию местного самоуправления: оказывается, до исторических поселений и малых городов «практически не дошли» средства, выделенные региональным властям на его проведение.

О выделении дополнительных средств Путина попросил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, пояснив, что в мелких поселениях «часто не хватало» ресурсов на развитие городской среды. Возглавляемое им ведомство уже подготовило проект соответствующего правительственного акта и готово через «две-три недели буквально» приступить к приему заявок от претендентов, а победившие проекты должны быть реализованы до конца года, заверил Мень после встречи Путина с участниками Форума малых городов и исторических поселений.

«Не с чистого листа будут муниципалитеты конкурировать — наработки уже есть. Одним из главных условий победы проекта станет поддержка местных жителей», — пояснил министр. По его словам, «выигранные» по конкурсу средства 60 победителей получат в виде грантов, передает ТАСС. Малые города в зависимости от численности населения могут рассчитывать на суммы от 30 млн рублей до 100 млн рублей, исторические поселения — до 50 млн рублей. Если проекты будут признаны успешно реализованными, в конце года министерство строительства предложит властям продлить конкурс еще на год с сохранением объема финансирования.

Напомним, в 2017 году из федерального бюджета было выделено 25 млрд рублей на поддержку госпрограмм по благоустройству, а в последующие три года на эти цели предусматривалось выделение по 20 млрд рублей в год.