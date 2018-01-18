Путин попробовал в Коломне известную пастилу

За время пребывания на выставке, глава государства успел пересмотреть несколько интересных стендов от Подмосковья и Сарапула.

На выставке президента сопровождали: министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, а кроме этого руководство Коломны. Руководитель РФ угостил Воробьева пастилой. Подойдя к стенду с коломенской пастилой, русский лидер попробовал ее сам и угостил губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на консилиуме малых городов и исторических поселений в Коломне угостил чиновников пастилой. Он подчеркнул, что город находится в хорошем состоянии.

Коломенская фабрика пастилы — это 1-ый в РФ музей, где проводятся театрализованные экскурсии и открыто пастильное производство по технологиям, созданным еще в 19 веке.