Рада отказалась от разрыва дипотношений Украины с Россией

Отмечается, что на момент закрытия пленарного совещания нардепы разглядели 624 поправки из 673 поданных к законопроекту ко второму чтению. В законодательном проекте Россия названа «агрессором» и неподконтрольные Киеву территории Донбасса определяются, как «оккупированные».

Эта поправка ранее также была отвергнута профильным комитетом Рады.

Решение «за» на совещании в среду поддержали 72 парламентария.

Это предложение не нашло у парламентариев согласия - за него проголосовали только 72 депутата из 226 минимально необходимых. Он объяснил, что эта поправка касается дипломатических отношений, поэтому она находится в юрисдикции МИД, которое лучше с ней разберется с учетом государственного интереса страны.

Поправки в проект о реинтеграции Донбасса народные избранники рассматривали уже два дня. Сейчас она будет окончательно изъята из текста законодательного проекта.

Верховная рада Украины не рискнула порвать дипломатические отношения с Россией. Профильный комитет также отвергнул поправку, информирует Интерфакс.