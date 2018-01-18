Родченков заподозрил британских атлетов в употреблении допинга

Режиссер документального фильма о допинге в российском спорте «Икар» Брайан Фогель рассказал ВВС, что главный герой его расследования, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков критически высказывался о системе допинг-тестирования на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

«Я, конечно, не хотел бы называть имен, потому что это не мое дело, но было несколько британских спортсменов, которых он назвал», — сказал Фогель. Он предположил, что Родченков уже сообщил имена принимавших допинг британцев в WADA и Международный олимпийский комитет.

«Он сказал мне, что тестирование на Олимпиаде в Лондоне было, по его мнению, худшим, которое он когда-либо видел на Играх. Он присутствовал в лаборатории, и он сказал мне, что там был беспорядок. Поэтому я считаю справедливым предположение, что в этом скандале замешаны далеко не только российские спортсмены», — сообщил Фогель.

Британское антидопинговое агентство (UKAD) заявило, что хотело бы знать имена британцев, принимавших в 2012 году допинг. Однако в организации отметили, что тестирование участников лондонской Олимпиады проводилось под контролем WADA.