Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова/Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Москве; представители России заняли весь пьедестал.

Тарасова и Морозов, шедшие пятыми после короткой программы, в произвольной стали лучшими, получив от судей 151,23 балла, и с общим результатом 221,60 балла заняли первое место.

Второе место у олимпийских чемпионов Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксении Столбовой и Федора Климова (211,01), третьими стали Наталья Забияко и Александр Энберт (210,18).