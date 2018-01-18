"Ростов" объявил о подписании контракта с футболистом Рагнаром Сигурдссоном

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Ростов" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с исландским футболистом Рагнаром Сигурдссоном.

Как сообщается, 31-летний защитник подписал с донским клубом полноценный контракт, так как ростовчане договорились о трансфере с английским "Фулхэмом". Подробности перехода и сроки контракта не разглашаются.

Сигурдссон, известный в России по выступлениям за "Краснодар" с 2014 по 2016 годы, в первой части нынешнего сезона играл на правах аренды за казанский "Рубин".

"Очень рад оказаться в "Ростове", где уже играют мои товарищи по сборной Исландии. Я много наслышан о хорошей атмосфере в команде. Уверен, это правильное для меня решение, и я сделаю все, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. Верю, что у нас все получится", - прокомментировал исландец свой переход в "Ростов".