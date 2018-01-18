Савченко назвала закон о реинтеграции Донбасса юридически безграмотным

Она отметила, что закон включает большое количество определений, не соответствующих фактической ситуации. Ее возмущает, что этим законопроектом Рада сняла всю ответственность с Порошенко и Турчинова за использование вооружённых сил в мирное время.

Надежда Савченко принимала участие в военных действиях в Донбассе в качестве штурмана-оператора боевого вертолета, имеет звание капитана Вооруженных сил Украины. «Парламент априори заочно дал им на это разрешение, хотя не было решение внесено в парламент», — сообщила она.

Кроме того, по мнению депутата, закон является юридически безграмотным. Этот документ противоречит другим законам, сообщила Савченко, добавив, что его нужно было сделать правильным, но не просто проголосовать.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала закон о реинтеграции Донбасса, принятый украинским парламентом, «юридически безграмотным». Это дает основание для его обжалования в Конституционном суде.