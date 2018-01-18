Семья ребенка из рекламы H&M переехала из-за угроз

Ранее говорилось, что компания выпустила маркетинговые фото, где в футболке с натписью «Самая крутая обезьяна в джунглях» позировал темнокожий парень.

О попытках компании защитить ребенка от последствий скандала поведала его мать Терри Манго. Затем на компанию обвалился шквал обвинений в расизме. Об этом проинформировала мать ребенка Терри Манго, информирует BBC. Она отметила, что за это ее называют «конфузом чернокожих и афроамериканцев» и обвиняют в продаже сына. «Они считают, что я продалась». Женщина подверглась травле из-за заявлений о том, что не считает расистской надпись «Самая клевая обезьянка в джунглях» на толстовке, в которой сфотографировался ее сын.

«Я уважаю мнение иных по этому вопросу».

Кроме того родственники ребенка отказались считать толстовку расисткой.

Терри Манго (Terry Mango) боится за безопасность собственной семьи после угроз и погромов в магазинах в Южной Африке.

Компания принесла извинения за фото за некоторое количество дней до нападений, однако активисты в ЮАР сообщили, что их не принимают.

По утверждению Терри Манго, ее пятилетний сын Лиам не понимает ажиотажа, который вызвала его фотография.

Известный канадский музыкант The Weeknd, работавший с H&M, присоединился к числу критиков и объявил о прекращении сотрудничества с компанией.

«Он не понимает, что происходит». Ему всего 5 лет. «Он еще не сталкивался (с расизмом)».