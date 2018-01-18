Семья ребенка из скандальной рекламы H&M переедет в целях безопасности

Конфликт разгорелся из-за фотографии темнокожего ребенка Лиама в худи с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях», появившийся на сайте H&M.

Многие разозлился, когда мать Лиама Терри Манго защищала бренд и призывала людей остановить волну возмущения.

«Они считают, что я продалась».

Манго прибавила, что, невзирая на нехорошую реакцию на рекламу H&M, она как и прежде не считает, что создателями фотографии с ее сыном в толстовке с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях» двигало стремление кого-то оскорбить.

«Я уважаю мнение остальных людей по этому вопросу». Такой ход отвернул от бренда многих известных людей, до этого снимавшихся в рекламе H&M и участвовавших в коллаборациях. Акции координировала леворадикальная партия «Борцы за экономическую свободу», которая сочла рекламу H&M вопиющим проявлением расизма. Я уважаю чужое мнение, я знаю о существовании расизма, однако разве данная толстовка является расисткой? Я — позор афроамериканцев и всех чернокожих. Магазины H&M в ЮАР подверглись нападениям.

«На картинке изображена пачка сосисок с надписью „Самая крутая сосиска в магазине“, а в углу расположена надпись НяМ», шрифт которой очень напоминает знак шведской компании H&M.

Известный канадский музыкант The Weeknd, сотрудничавший с H&M, присоединился к числу критиков и объявил о разрыве отношений с компанией. Позже его примеру последовал рэпер G-Eazy, который весной выпустил линию одежды с H&M.

По утверждению Терри Манго, ее пятилетний сын Лиам не понимает ажиотажа, который вызвала его фотография.

— Он не понимает, что происходит. «Он еще не сталкивался (с расизмом)».