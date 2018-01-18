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Сенат США одобрил законопроект по слежке за иностранцами


Добавлено: 18 янв 2018 в 22:16,
Сенат США одобрил законопроект по слежке за иностранцами

Сенат Конгресса США одобрил продление программы по прослушиванию телефонных разговоров и перехвата электронной переписки иностранцев, подозреваемых в терроризме, передает ТАСС.

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Законопроект поддержали 65 сенаторов, в большинстве своем принадлежащих республиканской партии. Таким образом противники законопроекта во главе с сенатором Рэндом Полом не смогут противостоять принятию законопроекта, устроив непрекращающиеся дебаты. Для окончательного одобрения документа необходимо лишь простое большинство голосов.

Поправка к Закону о наблюдении за иностранной разведкой существует с 2008 года. Она позволяет американским спецслужбам без специальных санкций прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную почту граждан, находящихся за пределами США и пользующихся американскими каналами связи — спутниками, интернет-серверами. С момента принятия поправки и до сегодняшнего дня законопроект продолжает вызывать бурную дискуссию как в США, так и в других странах мира. В свою очередь спецслужбы США утверждают, что помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.


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Добавлено: 18 янв 2018 в 22:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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