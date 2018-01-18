СКА обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ, Прохоркин оформил покер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА дома разгромили "Адмирал" из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в четверг, завершилась победой хозяев льда со счетом 7:2 (2:1, 4:0, 1:1). В составе СКА заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли (на 2-й минуте), Сергей Калинин (9), Николай Прохоркин (25, 38, 39, 57) и Илья Каблуков (40). У гостей отличились Самвел Мнацян (17) и Вадим Перескоков (46).

Армейцы набрали 132 очка по итогам 52 матчей, в активе "Адмирала" 58 баллов.

СКА в следующем матче примет "Амур" из Хабаровска 20 января. "Адмирал" в этот же день на выезде сыграет с московским "Динамо".