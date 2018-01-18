СМИ: В Лондоне террористы планировали взорвать Биг-Бен

Задержанный в Великобритании в прошлом году экстремист Умар Хак, признал, что вместе с тремя сообщниками собирался взорвать лондонский Биг-Бен.

Местные СМИ отмечают, что сторонники ИГИЛ собирались одновременно атаковать несколько знаковых мест популярных среди туристов: башню Биг-Бен, торговый центр Уэстфилд, аэропорт Хитроу. Кроме того, они намеревались устроить атаки в общественном транспорте.

По его словам, он был увлечен атакой в Вестминстере в марте 2017-го, поэтому решил создать свой «отряд смерти».

Кроме того, стало известно, что когда Хак работал в мусульманской школе в Лондоне, он показывал ученикам видео казней и призывал присоединиться к боевикам.