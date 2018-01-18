США обвинили РФ в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи

Показать меню
Актуально
«Левада-центр» вынужден скрывать итоги опросов о выборах президента - 10:23 «Левада-центр» вынужден скрывать итоги опросов о выборах президента СМИ узнали о разработке нового стандарта для водки - 10:23 СМИ узнали о разработке нового стандарта для водки Токио планирует эвакуацию японцев из Южной Кореи в случае войны с КНДР - 10:28 Токио планирует эвакуацию японцев из Южной Кореи в случае войны с КНДР Кинорежиссер Гильермо дель Торо назвал песню «Очи черные» сокровищем с русским - 10:28 Кинорежиссер Гильермо дель Торо назвал песню «Очи черные» сокровищем с русским ДНК В Карталах мать с 4-летней дочкой отравились угарным газом - 10:28 В Карталах мать с 4-летней дочкой отравились угарным газом Убирать либо не убирать? Психологи вычислили идеальное время для уборки - 10:29 Убирать либо не убирать? Психологи вычислили идеальное время для уборки новогодней ёлки ЛГБТ-активисты просят провозгласить Петербург центром гей-туризма в европейских - 10:29 ЛГБТ-активисты просят провозгласить Петербург центром гей-туризма в европейских странах Губернаторам предписали стимулировать рождаемость в областях — Детсады и жилье - 10:29 Губернаторам предписали стимулировать рождаемость в областях — Детсады и жилье Первая ракетка мира Халеп вышла во второй круг Australian Open - 10:29 Первая ракетка мира Халеп вышла во второй круг Australian Open Баскетболисты "Клипперс" одержали пятую победу подряд в НБА, обыграв "Хьюстон" - 10:29 Баскетболисты Россиянка Александрова пробилась во второй раунд Australian Open - 10:30 Россиянка Александрова пробилась во второй раунд Australian Open Луценко сообщил о громком задержании в Николаеве - 10:35 Луценко сообщил о громком задержании в Николаеве Трамп и Си Цзиньпин обсудили проблему КНДР - 10:35 Трамп и Си Цзиньпин обсудили проблему КНДР Ольга Жарикова разочаровалась в Андрее Денисове - 10:42 Ольга Жарикова разочаровалась в Андрее Денисове Около 80 млрд рублей направит Ленинградская область на развитие системы - 10:44 Около 80 млрд рублей направит Ленинградская область на развитие системы здравоохранения Латвийское ТВ признало Путина самым популярным политиком 2017 года - 10:44 Латвийское ТВ признало Путина самым популярным политиком 2017 года Благодаря проекту, поддержанному Путиным, Нарьян-Мар благоустроят через интернет - 10:44 Благодаря проекту, поддержанному Путиным, Нарьян-Мар благоустроят через интернет
» » США обвинили РФ в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи

США обвинили РФ в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи


Добавлено: 18 янв 2018 в 10:06, Категория: Новости на сегодня
США обвинили РФ в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи

Агентство Reuters пишет, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не применяет все санкции против КНДР.

По словам Тиллерсона, для США очевидно, что РФ не применяет все санкции и может вообще свести некоторые из них на нет. Госсекретарь США отметил, что у Америки есть на это «некоторые доказательства», но какие именно, не сообщил.

Кроме того, Тиллерсон заявил, что Россия не соблюдает ограничения в отношении поставок топлива на территорию КНДР, при этом несоблюдение санкций, по его словам, касается и других областей. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «совсем не помогает» в решении проблемы Северной Кореи, «хотя Владимир Путин мог бы многое сделать для решения данного конфликта с КНДР».



Материалы по теме:

Трамп: Россия «совсем не помогает» в решении вопроса с КНДР
Тиллерсон пообещал ужесточение санкций ООН против КНДР
Тиллерсон назвал условия ужесточения санкций против КНДР
Тиллерсон рассказал о «большом списке» новых санкций США против КНДР
Добавлено: 18 янв 2018 в 10:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Трамп: Мы хотим, чтобы в США приезжали отовсюду

Трамп: Мы хотим, чтобы в США приезжали отовсюду

Семья мальчика из рекламы H&M переехала из-за угроз

Семья мальчика из рекламы H&M переехала из-за угроз

Путин попросит доверенных лиц участвовать в дебатах – СМИ

Путин попросит доверенных лиц участвовать в дебатах – СМИ

Поклонская: ГПУ прячется от моих адвокатов

Поклонская: ГПУ прячется от моих адвокатов

Загрузка...



Лента новостей
ВСУ несут потери: три «АТОшника» убиты, пятеро тяжело ранены - 09:56 ВСУ несут потери: три «АТОшника» убиты, пятеро тяжело раненыГермания защищает «Северный поток-2» от Еврокомиссии - 09:56 Германия защищает «Северный поток-2» от ЕврокомиссииСША обвинили Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР - 09:56 США обвинили Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДРНастя Балинская считает Лешу Кудряшова маленьким парнишкой - 09:51 Настя Балинская считает Лешу Кудряшова маленьким парнишкойApple инвестирует в экономику США более 30 миллиардов долларов - 09:49 Apple инвестирует в экономику США более 30 миллиардов долларовСША опровергли данные о создании «сил безопасности границы» в САР - 09:49 США опровергли данные о создании «сил безопасности границы» в САРВоеннослужащие приступили к освоению современного вооружения ПВО в Сочи - 09:49 Военнослужащие приступили к освоению современного вооружения ПВО в СочиВ Подмосковье пьяный водитель протаранил 12 машин - 09:49 В Подмосковье пьяный водитель протаранил 12 машинКербер будет соперницей Шараповой в третьем круге Australian Open - 09:47 Кербер будет соперницей Шараповой в третьем круге Australian OpenШарапова считает, что показала достаточно агрессивный теннис в матче с Севастовой - 09:47 Шарапова считает, что показала достаточно агрессивный теннис в матче с СевастовойШайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Анахаймом" в НХЛ - 09:47 Шайба Малкина не спасла Главный тренер БК УГМК Олаф Ланге покинул свой пост по семейным обстоятельствам - 09:47 Главный тренер БК УГМК Олаф Ланге покинул свой пост по семейным обстоятельствамМинспорт Приангарья проверит причину массового пропуска легкоатлетами первенство СФО - 09:47 Минспорт Приангарья проверит причину массового пропуска легкоатлетами первенство СФОСанкции не помеха: Дональд Трамп обвинил Кремль в помощи КНДР - 09:42 Санкции не помеха: Дональд Трамп обвинил Кремль в помощи КНДР
Последние новости
Александрова за 41 минуту проиграла Киз во втором круге Australian Open - 10:21 Александрова за 41 минуту проиграла Киз во втором круге Australian Open СМИ: информатор WADA Юлия Степанова ежемесячно получает от МОК $2500 - 10:21 СМИ: информатор WADA Юлия Степанова ежемесячно получает от МОК $2500 Родченков заподозрил британских атлетов в употреблении допинга - 10:16 Родченков заподозрил британских атлетов в употреблении допинга Британская палата общин утвердила закон о Brexit - 10:16 Британская палата общин утвердила закон о Brexit Медведев утвердил «дорожную карту» развития конкуренции в здравоохранении - 10:15 Медведев утвердил «дорожную карту» развития конкуренции в здравоохранении Пушков прокомментировал отказ украинцев разрывать дипотношения с Россией - 10:14 Пушков прокомментировал отказ украинцев разрывать дипотношения с Россией Непогода в Украине: без электричества остались 63 населенных пункта - 10:09 Непогода в Украине: без электричества остались 63 населенных пункта ВРУ приняла важное решение по выплатам пенсий жителям ОРДЛО - 10:09 ВРУ приняла важное решение по выплатам пенсий жителям ОРДЛО Трамп: перенос посольства США в Иерусалим займет больше года - 10:09 Трамп: перенос посольства США в Иерусалим займет больше года США обвинили РФ в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи - 10:06 США обвинили РФ в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи Путин пообещал малым городам 5 млрд рублей на благоустройство сверх бюджета - 09:59 Путин пообещал малым городам 5 млрд рублей на благоустройство сверх бюджета США намерены проучить Россию с помощью «войны-наказания» - 09:58 США намерены проучить Россию с помощью «войны-наказания» Начата обкатка автомобилей «Кортеж» - 09:56 Начата обкатка автомобилей «Кортеж»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"