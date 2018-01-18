США обвинили РФ в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи

Агентство Reuters пишет, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не применяет все санкции против КНДР.

По словам Тиллерсона, для США очевидно, что РФ не применяет все санкции и может вообще свести некоторые из них на нет. Госсекретарь США отметил, что у Америки есть на это «некоторые доказательства», но какие именно, не сообщил.

Кроме того, Тиллерсон заявил, что Россия не соблюдает ограничения в отношении поставок топлива на территорию КНДР, при этом несоблюдение санкций, по его словам, касается и других областей. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «совсем не помогает» в решении проблемы Северной Кореи, «хотя Владимир Путин мог бы многое сделать для решения данного конфликта с КНДР».