США опровергли данные о создании «сил безопасности границы» в САР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Америка не собирается создавать «силы безопасности границы» в Сирии, пишет издание Daily Sabah.

По словам Тиллерсона, вся ситуация была неверно описана и представлена, некоторые люди допустили оговорки. Госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что США не занимается созданием «сил безопасности границы» в Сирии.

«Это не то, что мы делаем», — отметил госсекретарь США, возвращаясь в Вашингтон после встречи по КНДР с главой МИД Турции в Канаде.

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США создает в Сирии так называемые «силы безопасности границы» вместе с Сирийскими демократическими силами. В Турции заявили, что не допустят у своих границ «сил безопасности».