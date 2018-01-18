Напомним, в четверг, 18 января, Верховная рада приняла законодательный проект о реинтеграции Донбасса.

Принятие закона о реинтеграции захваченных территорий должно стать сигналом для Донбасса для начала подготовки к обороне.

В данном законе Верховная рада называет РФ агрессором, оккупировавшим часть территории Украинского государства, а президент Украинского государства наделяется дополнительными полномочиями по применению вооруженных сил против населения Донбасса, указал Грызлов.

При всем этом Грызлов подчеркнул, что Киев фактически выбрал путь, навязанный «партией войны» и приветствуемый президентом Порошенко. Российская Федерация остаётся привержена Минским соглашениям, призывает Киев вернуться к выполнению взятых на себя обязанностей.

Закон о реинтеграции принят на фоне поставок смертельного вооружения, обещанных США Украине.

«Фактически мы видим, что США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке государства Украины силовым способом, но не способом политического урегулирования», — резюмировал Грызлов.