США обвинили Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российская сторона срывает реализацию некоторых санкций, наложенных ООН на Северную Корею.

«Для нас очевидно, что они (русские — прим. ред.) выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают», — заявил он журналистам.

Госсекретарь пояснил, что это в первую очередь касается ограничений на поставки КНДР нефти, а также, «потенциально, некоторых других сфер», но не конкретизировал, каких именно.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших представителей администрации США заявила, что ряд организаций российского происхождения был замечен в поставках в КНДР нефтепродуктов и других жизненно важных для Пхеньяна товаров.

Это, как отмечается, позволяет властям Северной Кореи выдержать усиление экономических санкций.

Издание также утверждает со ссылкой на документы и беседы с представителями властей, что весной 2017 года наблюдалось увеличение интенсивности танкерного сообщения между Владивостоком и портами КНДР.

Согласно публикации, основными товарами, поступающими с российской стороны, были дизель и другое топливо, которое КНДР не может произвести самостоятельно и которое необходимо, чтобы пережить санкционное давление.

Кроме того, американские ведомства якобы выявили поставки в КНДР российского промышленного оборудования, руды и предметов роскоши.

В статье утверждается, что «российские предприниматели пользуются случаем, чтобы сделать быстрые прибыли путем создания лабиринта подставных компаний для сокрытия транзакций и отмывания платежей».

Санкции ООН

Введенные СБ ООН санкции, в том числе, предусматривают, что все поставщики нефти и нефтепродуктов в КНДР должны будут информировать об этом ООН. Страны также должны будут пресекать попытки нелегального импорта нефти в Северную Корею.

Помимо этого, вводится запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических товаров, электрических товаров и оборудования, а также некоторых продуктов питания. Согласно документу, запрещаются также закупки у Северной Кореи электрооборудования, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Все граждане КНДР, которые работают за границей, должны будут вернуться на родину в течение двух лет. Это серьезно ограничит приток валюты в Северную Корею.

Всем странам предписывается останавливать, обыскивать или задерживать суда, если имеются веские основания полагать, что эти суда вовлечены в незаконную деятельность, запрещенную профильными резолюциями СБ ООН.

Такие меры были приняты после того, как 28 ноября КНДР провела очередные ракетные испытания.