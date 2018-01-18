США обвинили Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР

Показать меню
Актуально
«Левада-центр» вынужден скрывать итоги опросов о выборах президента - 10:23 «Левада-центр» вынужден скрывать итоги опросов о выборах президента СМИ узнали о разработке нового стандарта для водки - 10:23 СМИ узнали о разработке нового стандарта для водки Токио планирует эвакуацию японцев из Южной Кореи в случае войны с КНДР - 10:28 Токио планирует эвакуацию японцев из Южной Кореи в случае войны с КНДР Кинорежиссер Гильермо дель Торо назвал песню «Очи черные» сокровищем с русским - 10:28 Кинорежиссер Гильермо дель Торо назвал песню «Очи черные» сокровищем с русским ДНК В Карталах мать с 4-летней дочкой отравились угарным газом - 10:28 В Карталах мать с 4-летней дочкой отравились угарным газом Убирать либо не убирать? Психологи вычислили идеальное время для уборки - 10:29 Убирать либо не убирать? Психологи вычислили идеальное время для уборки новогодней ёлки ЛГБТ-активисты просят провозгласить Петербург центром гей-туризма в европейских - 10:29 ЛГБТ-активисты просят провозгласить Петербург центром гей-туризма в европейских странах Губернаторам предписали стимулировать рождаемость в областях — Детсады и жилье - 10:29 Губернаторам предписали стимулировать рождаемость в областях — Детсады и жилье Первая ракетка мира Халеп вышла во второй круг Australian Open - 10:29 Первая ракетка мира Халеп вышла во второй круг Australian Open Баскетболисты "Клипперс" одержали пятую победу подряд в НБА, обыграв "Хьюстон" - 10:29 Баскетболисты Россиянка Александрова пробилась во второй раунд Australian Open - 10:30 Россиянка Александрова пробилась во второй раунд Australian Open Луценко сообщил о громком задержании в Николаеве - 10:35 Луценко сообщил о громком задержании в Николаеве Трамп и Си Цзиньпин обсудили проблему КНДР - 10:35 Трамп и Си Цзиньпин обсудили проблему КНДР Ольга Жарикова разочаровалась в Андрее Денисове - 10:42 Ольга Жарикова разочаровалась в Андрее Денисове Около 80 млрд рублей направит Ленинградская область на развитие системы - 10:44 Около 80 млрд рублей направит Ленинградская область на развитие системы здравоохранения Латвийское ТВ признало Путина самым популярным политиком 2017 года - 10:44 Латвийское ТВ признало Путина самым популярным политиком 2017 года Благодаря проекту, поддержанному Путиным, Нарьян-Мар благоустроят через интернет - 10:44 Благодаря проекту, поддержанному Путиным, Нарьян-Мар благоустроят через интернет
» » США обвинили Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР

США обвинили Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР


Добавлено: 18 янв 2018 в 09:56, Категория: Новости на сегодня
США обвинили Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российская сторона срывает реализацию некоторых санкций, наложенных ООН на Северную Корею.

«Для нас очевидно, что они (русские — прим. ред.) выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают», — заявил он журналистам.

Госсекретарь пояснил, что это в первую очередь касается ограничений на поставки КНДР нефти, а также, «потенциально, некоторых других сфер», но не конкретизировал, каких именно.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших представителей администрации США заявила, что ряд организаций российского происхождения был замечен в поставках в КНДР нефтепродуктов и других жизненно важных для Пхеньяна товаров.

Это, как отмечается, позволяет властям Северной Кореи выдержать усиление экономических санкций.

Издание также утверждает со ссылкой на документы и беседы с представителями властей, что весной 2017 года наблюдалось увеличение интенсивности танкерного сообщения между Владивостоком и портами КНДР.

Согласно публикации, основными товарами, поступающими с российской стороны, были дизель и другое топливо, которое КНДР не может произвести самостоятельно и которое необходимо, чтобы пережить санкционное давление.

Кроме того, американские ведомства якобы выявили поставки в КНДР российского промышленного оборудования, руды и предметов роскоши.

В статье утверждается, что «российские предприниматели пользуются случаем, чтобы сделать быстрые прибыли путем создания лабиринта подставных компаний для сокрытия транзакций и отмывания платежей».

Санкции ООН

Введенные СБ ООН санкции, в том числе, предусматривают, что все поставщики нефти и нефтепродуктов в КНДР должны будут информировать об этом ООН. Страны также должны будут пресекать попытки нелегального импорта нефти в Северную Корею.

Помимо этого, вводится запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических товаров, электрических товаров и оборудования, а также некоторых продуктов питания. Согласно документу, запрещаются также закупки у Северной Кореи электрооборудования, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Все граждане КНДР, которые работают за границей, должны будут вернуться на родину в течение двух лет. Это серьезно ограничит приток валюты в Северную Корею.

Всем странам предписывается останавливать, обыскивать или задерживать суда, если имеются веские основания полагать, что эти суда вовлечены в незаконную деятельность, запрещенную профильными резолюциями СБ ООН.

Такие меры были приняты после того, как 28 ноября КНДР провела очередные ракетные испытания.



Материалы по теме:

Тиллерсон пообещал ужесточение санкций ООН против КНДР
Тиллерсон назвал условия ужесточения санкций против КНДР
Тиллерсон рассказал о «большом списке» новых санкций США против КНДР
Тиллерсон: Китай должен прекратить поставки нефти в КНДР
Добавлено: 18 янв 2018 в 09:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Трамп: Мы хотим, чтобы в США приезжали отовсюду

Трамп: Мы хотим, чтобы в США приезжали отовсюду

Семья мальчика из рекламы H&M переехала из-за угроз

Семья мальчика из рекламы H&M переехала из-за угроз

Путин попросит доверенных лиц участвовать в дебатах – СМИ

Путин попросит доверенных лиц участвовать в дебатах – СМИ

Поклонская: ГПУ прячется от моих адвокатов

Поклонская: ГПУ прячется от моих адвокатов

Загрузка...



Лента новостей
ВСУ несут потери: три «АТОшника» убиты, пятеро тяжело ранены - 09:56 ВСУ несут потери: три «АТОшника» убиты, пятеро тяжело раненыГермания защищает «Северный поток-2» от Еврокомиссии - 09:56 Германия защищает «Северный поток-2» от ЕврокомиссииСША обвинили Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР - 09:56 США обвинили Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДРНастя Балинская считает Лешу Кудряшова маленьким парнишкой - 09:51 Настя Балинская считает Лешу Кудряшова маленьким парнишкойApple инвестирует в экономику США более 30 миллиардов долларов - 09:49 Apple инвестирует в экономику США более 30 миллиардов долларовСША опровергли данные о создании «сил безопасности границы» в САР - 09:49 США опровергли данные о создании «сил безопасности границы» в САРВоеннослужащие приступили к освоению современного вооружения ПВО в Сочи - 09:49 Военнослужащие приступили к освоению современного вооружения ПВО в СочиВ Подмосковье пьяный водитель протаранил 12 машин - 09:49 В Подмосковье пьяный водитель протаранил 12 машинКербер будет соперницей Шараповой в третьем круге Australian Open - 09:47 Кербер будет соперницей Шараповой в третьем круге Australian OpenШарапова считает, что показала достаточно агрессивный теннис в матче с Севастовой - 09:47 Шарапова считает, что показала достаточно агрессивный теннис в матче с СевастовойШайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Анахаймом" в НХЛ - 09:47 Шайба Малкина не спасла Главный тренер БК УГМК Олаф Ланге покинул свой пост по семейным обстоятельствам - 09:47 Главный тренер БК УГМК Олаф Ланге покинул свой пост по семейным обстоятельствамМинспорт Приангарья проверит причину массового пропуска легкоатлетами первенство СФО - 09:47 Минспорт Приангарья проверит причину массового пропуска легкоатлетами первенство СФОСанкции не помеха: Дональд Трамп обвинил Кремль в помощи КНДР - 09:42 Санкции не помеха: Дональд Трамп обвинил Кремль в помощи КНДР
Последние новости
Александрова за 41 минуту проиграла Киз во втором круге Australian Open - 10:21 Александрова за 41 минуту проиграла Киз во втором круге Australian Open СМИ: информатор WADA Юлия Степанова ежемесячно получает от МОК $2500 - 10:21 СМИ: информатор WADA Юлия Степанова ежемесячно получает от МОК $2500 Родченков заподозрил британских атлетов в употреблении допинга - 10:16 Родченков заподозрил британских атлетов в употреблении допинга Британская палата общин утвердила закон о Brexit - 10:16 Британская палата общин утвердила закон о Brexit Медведев утвердил «дорожную карту» развития конкуренции в здравоохранении - 10:15 Медведев утвердил «дорожную карту» развития конкуренции в здравоохранении Пушков прокомментировал отказ украинцев разрывать дипотношения с Россией - 10:14 Пушков прокомментировал отказ украинцев разрывать дипотношения с Россией Непогода в Украине: без электричества остались 63 населенных пункта - 10:09 Непогода в Украине: без электричества остались 63 населенных пункта ВРУ приняла важное решение по выплатам пенсий жителям ОРДЛО - 10:09 ВРУ приняла важное решение по выплатам пенсий жителям ОРДЛО Трамп: перенос посольства США в Иерусалим займет больше года - 10:09 Трамп: перенос посольства США в Иерусалим займет больше года США обвинили РФ в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи - 10:06 США обвинили РФ в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи Путин пообещал малым городам 5 млрд рублей на благоустройство сверх бюджета - 09:59 Путин пообещал малым городам 5 млрд рублей на благоустройство сверх бюджета США намерены проучить Россию с помощью «войны-наказания» - 09:58 США намерены проучить Россию с помощью «войны-наказания» Начата обкатка автомобилей «Кортеж» - 09:56 Начата обкатка автомобилей «Кортеж»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"