Стиль и красота Марии Захаровой ввели в заблуждение граждан США

Официальную представительницу МИД Российской Федерации Марию Захарову приняли в США за коренную обитательницу Манхэттена.

Кроме того, русский дипломат отметила, что американке очень приглянулись ее туфли, признавшись, что ее внучке «было бы крайне приятно увидеть собственными глазами реальную обитательницу Манхэттена». «Так выглядит человек, который олицетворяет Манхеттен!», — сообщила она российскому дипломату. «И я Вас нашла».

Как стало известно, представителя МИД РФ Мария Захарову в Нью-Йорке приняли за «свою», назвав и назвали истинной жительницей Манхэттена, сообщает «Российский Диалог». На это Мария Захарова ответила: «Нет, я ведь пользуюсь автомобилем».

«Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно разыскивала - реального его обитателя».

Американка была просто потрясена и смогла только спросить: «Но как это вполне возможно?!» В ответ на сомнение старый собеседницы Захарова объяснилась: «Может, я просто люблю этот город, а он отвечает мне взаимностью».

«Боюсь, моя незнакомка сейчас будет думать, что мы не только лишь Трампа „выбрали“, однако все намного хуже — мы стали ими», — заключила Захарова.