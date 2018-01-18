Студентов техникума не отчислят за ролик в поддержку «танцующих курсантов»

Скандальный видеоролик, снятый курсантами Ульяновского института гражданской авиации всего за некоторое количество дней увидела вся страна.

Вначале на видео появляется юноша. Между тем, в клипе студенты закрыли лица. Они называют танец курсантов безобидным и напоминают, что в гражданской авиации есть проблемы посерьезней.

Студенты Ульяновского института гражданской авиации когда-то сделали клип, где они толпой в нижнем белье довольно пикантно ведут себя под песню Бенни Бенасси. Сам Сергей Краснов подчеркнул, что основной претензией к ребятам стало то, что танцевали они в фуражках гражданской авиации. Виновников могут отчислить. Интернет-пользователи считают, что курсантов начали прессовать нелегально.

Свою проверку организовала и Приволжская транспортная генпрокуратура. Курсантам угрожает отчисление, однако в их поддержку уже создали петицию, у которой уже около 15 тыс. подписей. Молодые люди танцуют в нижнем белье, однако лица их скрыты.

Дальше курсант, судя по всему, первокурсник, раскаивается в том, что принял участие в съемках клипа. «В настоящее время планируют отчислить 14 человек, фактически без объяснения причин», — говорится в обращении. В Росавиации обещали принять к руководству университета и 14 студентам-первокурсникам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления.