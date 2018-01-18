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Теле-окно Овертона


Добавлено: 18 янв 2018 в 09:00, Категория: Политика
Теле-окно Овертона

Интеллектуальное растление российских детей, развернутое с новыми силами под видом программы по борьбе с ВИЧ среди школьников и подростков, поддержанное правительством и курируемое лично супругой премьера Светланой Медведевой, продолжает набирать обороты. Пока в школах еще не рискуют откровенно говорить о беспорядочной половой жизни как о норме и давать детям практические уроки пользования презервативами, но окно Овертона постепенно двигается. Одним из его двигателей оказался федеральный телеканал «Пятница», гендиректор которого накануне получил от Дмитрия Медведева премию «за новые творческие форматы телевидения».

Большинство вменяемых родителей скорее всего не знают о существовании реалити-шоу «Пацанки», которое стартовало пару лет назад на Украине. Но если ваши дети вдруг стали интересоваться этой передачей, рекомендуется быть поосторожнее. За невинной и вроде как светлой идеей превратить отмороженных девушек из неблагополучных семей в светских леди, увидеть за внешней грубостью и плохими привычками чистую душу, транслируется все та же западная идеология «гендера» – «социального пола» вместо реального биологического. Отсюда и название программы – по ее сценарию главные героини ведут себя как «реальные пацаны», упорно не желая перевоспитываться. Они шокируют зрителя матом, обилием пошлятины и хулиганскими выходками, якобы пытаясь обрести свое подлинное женское начало.

В третьем сезоне «Пацанок», начавшемся в 2018 году, все происходит уже в России, с российскими девушками. Какой пример они подают школьницам и студенткам, полагаем, уточнять не следует. Нас интересует один из постновогодних выпусков, в котором по сценарию участницы шоу должны были провести для семиклассников урок секспросвета – откровенно рассказать о своей бурной юности, о пьянках-гулянках, поговорить со школьниками о половой жизни, о презервативах с разными вкусами и иных методах контрацепции.

Героини делились страшными историями, в которых с ними жестоко обращались (как сверстники, так и родители), как они «бухали, а потом их пускали по кругу». Многие из них реально пережили изнасилование, после чего начали пить и употреблять наркотики… При этом их девиантное поведение выдавалось за норму, а когда кто-то краснел и не мог спокойно говорить со школьниками о сексе, то потом неизменно получал выговор от «профессиональных психологов», тщательно мониторивших этот импровизированный «урок».

Резюме из просмотренного можно сделать следующее: главное — не нарваться на насильников, а со знанием дела и безопасно начать удовлетворять свои «сексуальные права», как только возникнет желание. «Волонтеры», которые долго находились на социальном дне и до конца не разобрались с собственным прошлым, в роли преподавателей секспросвета – это уже явный перегиб. Не осталась забытой и тема гендера – психолог предложила героиням пофантазировать о смене пола, обсуждалась и тема однополых отношений, причем в весьма позитивном ключе...

Случайно ли такие сценарии пишутся для программ, снимаемых за бюджетные средства и демонстрируемых на получающих разные плюшки от правительства федеральных каналах? Навряд ли, потому что все это прекрасно вписывается в западную стратегию разрушения традиционной семьи и депопуляции, которую ныне официально внедряют в России при поддержке ООН и ЮНЕСКО.

10 января ЮНЕСКО опубликовала Международное техническое руководство по вопросам сексуального воспитания, призывая все государства мира к «качественному всестороннему сексуальному образованию, которое позволить укрепить здоровье человека и создать условия для соблюдения его прав и гендерного равенства». Секспросвет, по мнению «друга всех детей мира», даст детям и молодым людям возможность вести здоровую, безопасную и продуктивную жизнь. И вслед за пособием тут же следуют директивы по внедрению новых методичек в детсадах и школах.

– заявляет гендиректор ЮНЕСКО Одри Азулай.

Так что «избранные» из Бильдербергских, Римских и прочих клубов продолжают реализовывать свои черные дела, уничтожая семьи, превращая людей в моральных инвалидов, думающих лишь о физиологии и неспособных к серьезной семейной жизни. Им в помощь – фонды мальтузианца Джорджа Сороса, адвоката содомитов Элтона Джона и прочие частные международные конторы, которым сейчас удается налаживать партнерские отношения и с российскими министерствами. Девиантное поведение преподносится как норма (таков скрытый подтекст реалити-шоу «Пацанки»), стирается грань между добром и злом, что толкает мир к краю пропасти – об этом говорил Патриарх Кирилл в рождественском интервью. И никто не сможет вытащить российских детей из этой бездны, кроме их собственных родителей.

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Добавлено: 18 янв 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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