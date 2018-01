Трамп обнародовал рейтинг фейковых СМИ

Но за год с момента инаугурации биржевой индекс S&P 500 вырос практически на 25%, высокотехнологичный индекс NASDAQ — на 30%.

На 2-й позиции оказался ветеран новостной журналистики Брайан Росс. Он объявил ссылаясь на источники, что экс-советник Трампа Майкл Флинн якобы хочет дать показания о том, что в процессе предвыборной кампании кандидат от республиканцев поручил ему «связаться с русскими». Росс увидел в данном повод для объявления импичмента Трампу. Как пишет газета, в основной массе случаев имело место не намеренное искажение информации, а ошибки репортеров, которые они оперативно исправили и за которые извинились. За эти сведения он был отстранен от эфира. На 3 позиции расположился канал CNN, который утверждал, словно зять президента Джаред Кушнер получил от сайта WikiLeaks предложение изучить очутившиеся в распоряжении сайта документы государственного комитета Демократической партии еще до их публикации. Журнал TIME включен в список за новость о том, что Дональд Трамп убрал бюст Мартина Лютера Кинга из своего кабинета, а Newsweek — за материал о «нерукопожатной» первой леди Польши Агаты Корнхаузер-Дуды.

Пятое место досталось репортеру Washington Post Дейву Уигелу, опубликовавшему в твиттере фотокарточку стадиона, где должен был выступать перед любителями Трамп. В действительности документы уже были в свободном доступе. Позже Уигел удалил собственный твит и извинился.

Трамп в среду включил в рейтинг «фейковых СМИ» материалы газет The New York Times и The Washington Post, каналов ABC и CNN, журналов Time и Newsweek. Уигел обнародовал в своем социальная сеть Twitter фотокарточку пустого стадиона перед выступлением Трампа, сопроводив ее подписью «полон под завязку». Эту новость он назвал величайшей мистификацией, созданной для американского народа.

В то же время президент обозначил, что пресса 90% своего времени уделяла негативным либо фейковым новостям и игнорировала очевидные успехи новейшей республиканской администрации. Трамп называет создание 2 млн рабочих мест и самый низкий уровень безработицы среди испаноязычных и темных американцев, налоговую реформу, отмену огромного количества регулирующих актов и остальные свои достижения.

Отдельную «премию» Трамп вручил всем публикациям о «российском вмешательстве» в американские выборы в позапрошлом 2016 году.