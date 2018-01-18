Трамп считает Мексику самой опасной страной в мире

Президент США Дональд Трамп, обсуждая необходимость строительства пограничной стены, назвал Мексику самой опасной страной в мире.

Так, американский лидер отметил: «Нам необходима стена для защиты и безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики, которая теперь признана самой опасной страной в мире. Если не будет стены, не будет и сделки!» .

Известно, что в рейтинге Global Peace Index Мексика находится на 22 месте по уровню опасности, в рейтинге Всемирного экономического форума конкурентоспособности в области путешествий и туризма за 2017 год — на 24 месте.