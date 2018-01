Пользователи Twitter заметили, что данная соцсеть запретила публиковать ссылки на Telegram. Об этом пользователи сообщают в своих микроблогах.

Указывается, что твиты с ссылками Telegram похожи на автоматизированные запросы от спам-робота.

@durov Any link to Telegram Twitter tells me it is malicious ???? pic.twitter.com/XWSikx9j0Q

— Rafael Ribeiro (@rafaeldnribeiro) January 18, 2018