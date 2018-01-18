Тымчук: боевики проводятся подготовительные мероприятия по мобилизации

Командованием «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» проводятся подготовительные мероприятия по проверке мобилизационной готовности своих войск.

«Военным комиссариатам» поставлена задача провести роботу по уточнению списков мобилизационного резерва, а в частях и подразделениях «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» начата подготовка к развертыванию пунктов приема техники и личного состава.

Для обеспечения деятельности НВФ частей и соединений «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» в период с 10 по 15 января с.г. с территории России было доставлено в н.п. Довжанск (Свердловск) до 10 грузовых автомобилей с боеприпасами и около 1300 тонн ГСМ.