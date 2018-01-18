Украина инициирует создание подгруппы по вопросам возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донбассе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске будет продвигать создание рабочей подгруппы по обсуждению модальностей возвращения Украине контроля над государственной границей с РФ в Донбассе.

Пресс-секретарь украинского представителя в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер отмечает: «Украинская сторона ожидает содержательное обсуждение в рамках Трехсторонней контактной группы модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях. С этой целью будем продвигать создание соответствующей рабочей подгруппы».

По ее словам, в 2018 году приоритетом украинской стороны в ТКГ остается компонент безопасности минских соглашений: «Задача № 1 — обеспечение всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня. Украинская сторона и в дальнейшем будет требовать вывода иностранных военных формирований с территории Донбасса и возвращения НВФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014 года».

Кроме того, Украина продолжает настаивать на необходимости обеспечения полного, беспрепятственного и безопасного доступа наблюдателей СММ ОБСЕ на всю территорию ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы.

Олифер добавила, что одним из важных направлений работы представителей Украины остается возвращение Украине предприятий, незаконно захваченных в ОРДЛО в марте 2017 года и отмены всех актов РФ о признании документов, выданных нелегитимной властью ОРДЛО.

Она подчеркнула: «В рамках соответствующей рабочей подгруппы продолжится работа по возвращению в рамках украинского законодательства долгов за ранее поставленные ресурсы, а также создание и обеспечение деятельности международной группы экспертов для изучения экологической ситуации на неподконтрольной Украины части Донбасса».