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В Британии из-за сбежавшего волка закрыли школу


Добавлено: 18 янв 2018 в 22:25, Категория: В мире
В Британии из-за сбежавшего волка закрыли школу В четверг из одного из британских заповедников сбежал волк во время сильного ветра. Это заставило близ живущих людей изрядно побеспокоиться, соседнюю школу временно закрыли. Животное в конечном итоге было поймано невредимым, но вопросы как он ускользнул, остались.

Первоначально свидетели говорили, что сильные ветры разрушили ограду в британском фонде живой природы вблизи Рединга, в 45 милях (73 километра) к западу от Лондона. Фонд обеспечивает охранную зону для 10 волков.

Представитель заповедника, однако, позже сказал, что волк, по-видимому, был освобожден намеренно. Волк по имени Торак бегал на свободе более пяти часов.

Тереза Палмер (Teresa Palmer), основатель заповедника для волков, сказала, что волки обычно остаются запертыми за ограждениями. Она сказала, что ей позвонили и сообщили, что видели волка на тропинке недалеко от заповедника в четверг. Позже она обнаружила, что ворота были оставлены открытыми.

«Я думаю, что кто-то сознательно открыл ворота, - сказала она. – Есть люди, которые считают, что животные находятся в плену».

Палмер сказал, что Торук почти сразу согласился надеть поводок и без использования транквилизаторов был приведен обратно. Палмер также указала на тот факт, что волк мирно бегал по полям, где паслись овцы.


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Добавлено: 18 янв 2018 в 22:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: americaru

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