В Днепре застрелился украинский военный

Вчера в Днепре на улице Строителей на территории охраняемого объекта, украинский военный, находящийся на срочной службе, покончил жизнь самоубийством.

По предварительным данным, около 16:30 солдат 1998 года рождения выстрелил себе в голову из автомата Калашникова. Так, на месте происшествия не обнаружили никаких предсмертных записок. На данный момент причины инцидента выясняются.

На территории охраняемого объекта, которым, по предварительным данным, оказалась военная часть, работали следователь, патрульная полиция и СМЭ.