В Донбассе резко обострилась ситуация: карта АТО

Показать меню
Актуально
Теплиц в Дагестане сейчас на целых 200 га - 15:00 Теплиц в Дагестане сейчас на целых 200 га Саймон Марданшин намерен снимать собственные видеоблоги - 15:05 Саймон Марданшин намерен снимать собственные видеоблоги Военные связисты ЮВО в Северной Осетии приступили к подготовке к конкурсу - 15:07 Военные связисты ЮВО в Северной Осетии приступили к подготовке к конкурсу «Уверенный прием» Офицер российской военной базы в Абхазии стал пятикратным чемпионом 49-й армии - 15:07 Офицер российской военной базы в Абхазии стал пятикратным чемпионом 49-й армии по армейскому рукопашному бою Украинские десантники подорвались на мине: сводка о военной ситуации в ДНР за - 15:08 Украинские десантники подорвались на мине: сводка о военной ситуации в ДНР за 15—16 января (ВИДЕО) Правда и ложь о «российском вмешательстве» в выборы США (ВИДЕО) - 15:09 Правда и ложь о «российском вмешательстве» в выборы США (ВИДЕО) В Польше украинца обвиняют в организации канала незаконной миграции - 15:09 В Польше украинца обвиняют в организации канала незаконной миграции Противостояние с Россией: НАТО стягивает дополнительные силы в Восточную Европу - 15:16 Противостояние с Россией: НАТО стягивает дополнительные силы в Восточную Европу Нардеп Мусий предложил расстреливать «коллаборантов» из администраций «Л/ДНР» - 15:22 Нардеп Мусий предложил расстреливать «коллаборантов» из администраций «Л/ДНР» НБУ: 88,5% опрошенных бизнесменов ожидают ослабления гривны - 15:22 НБУ: 88,5% опрошенных бизнесменов ожидают ослабления гривны Норвежский комик высмеял прическу Трампа и прославился - 15:22 Норвежский комик высмеял прическу Трампа и прославился Более одного миллиона человек поставили подписи в поддержку Путина - 15:22 Более одного миллиона человек поставили подписи в поддержку Путина Флаг РФ сожгли митингующие у Рады - 15:23 Флаг РФ сожгли митингующие у Рады Кремль подтвердил, что «Левада-центр» не сможет работать в рамках предвыборной - 15:23 Кремль подтвердил, что «Левада-центр» не сможет работать в рамках предвыборной кампании Избирательный штаб Путина открыли в Иркутске - 15:23 Избирательный штаб Путина открыли в Иркутске Медведев не исключил, что криптовалюты исчезнут через несколько лет - 15:23 Медведев не исключил, что криптовалюты исчезнут через несколько лет Где взять денег в долг до зарплаты - 15:27 Где взять денег в долг до зарплаты
» » В Донбассе резко обострилась ситуация: карта АТО

В Донбассе резко обострилась ситуация: карта АТО


Добавлено: 18 янв 2018 в 14:58, Категория: Украина

За сутки боевики совершили 7 обстрелов и выпустили более 40 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм, в результате чего, ночью, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на противотанковой мине 2 украинских военных погибли, еще 5 — получили боевые травмы.

Полковник Дмитрий Гуцуляк, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО сообщил, что на Луганском направлении боевики вечером совершили два длительных обстрела украинских позиций вблизи Луганского, выпустив 29 снарядов из 120-мм минометов. Кроме того, они применили здесь гранатометы различных систем. Украинские военные вели ответный огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении зафиксировали 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ. Все они произошли во второй половине суток. Боевики выпустили 8 снарядов из 120-мм минометов вблизи Авдеевки и еще несколько 82-мм мин вблизи Песков и Верхнеторецкого.

Так, в районе указанных населенных пунктов, и вблизи Новотроицкого и Гранитного, оккупанты также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В районе Авдеевки украинские военные вели ответный огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий около 21:00 вблизи Гранитного один украинский военный погиб.


Фото:
В Донбассе резко обострилась ситуация: карта АТО


Материалы по теме:

Боевики усилили обстрелы жилых кварталов: карта АТО
На Донецком направлении обострилась ситуация: карта АТО
Боевики не снижают обстрелов на Луганском направлении: карта АТО
Боевики увеличили число обстрелов на Луганском направлении: карта АТО
Добавлено: 18 янв 2018 в 14:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Школа - 6 серия (16.01.2018)

Школа - 6 серия (16.01.2018)

Поклонская ответила на приглашение украинской генпрокуратуры посетить Киев

Поклонская ответила на приглашение украинской генпрокуратуры посетить Киев

Учительница в Татарстане отсудила свое право на сокращенные часы преподавания татарского языка

Учительница в Татарстане отсудила свое право на сокращенные часы преподавания татарского языка

Москвичам обещали снегопад и метели в ближайшие дни

Москвичам обещали снегопад и метели в ближайшие дни

Загрузка...



Лента новостей
В ФСБ подготовили новую концепцию государственной пограничной политики - 14:51 В ФСБ подготовили новую концепцию государственной пограничной политикиРосгвардия пообещала жестко и законно пресекать провокации на выборах - 14:51 Росгвардия пообещала жестко и законно пресекать провокации на выборахПострадавшие при нападении на пермскую школу получат 2,8 млн рублей - 14:51 Пострадавшие при нападении на пермскую школу получат 2,8 млн рублейТаможенники не пустили на государство Украину молдаванина с георгиевской ленточкой в машине - 14:46 Таможенники не пустили на государство Украину молдаванина с георгиевской ленточкой в машинеФСБ разработала проект указа об основах таможенной политики РФ - 14:45 ФСБ разработала проект указа об основах таможенной политики РФАнкара привела армию около границы Сирии в состояние повышенной боеготовности - 14:45 Анкара привела армию около границы Сирии в состояние повышенной боеготовностиПредвыборный сайт В.Путина Putin2018.ru зарегистрировали еще в 2008-ом году - 14:45 Предвыборный сайт В.Путина Putin2018.ru зарегистрировали еще в 2008-ом годуМилиция Испании и Португалии нашла кокаин внутри ананасов - 14:45 Милиция Испании и Португалии нашла кокаин внутри ананасовАмериканские сенаторы требуют ввести санкции против Алишера Усманова и Юрия Чайки - 14:44 Американские сенаторы требуют ввести санкции против Алишера Усманова и Юрия ЧайкиКрещенский сочельник 2018: старинные поверья - 14:36 Крещенский сочельник 2018: старинные поверьяЕвгения Феофилактова подумывает о том, чтобы отдать сына в детский сад - 14:35 Евгения Феофилактова подумывает о том, чтобы отдать сына в детский садАлександр Зверев вышел в третий раунд Australian Open - 14:30 Александр Зверев вышел в третий раунд Australian OpenВенгер: переход Санчеса из "Арсенала" в "МЮ", скорее всего, состоится - 14:30 Венгер: переход Санчеса из "Барселона" договорилась с Пике о продлении контракта, отступные составят €500 млн - 14:30
Последние новости
Гигантский астероид в феврале пролетит от Земли так близко, что трудно представить - 15:00 Гигантский астероид в феврале пролетит от Земли так близко, что трудно представить Командование боевиков поставило им серьезный «ультиматум» - 14:58 Командование боевиков поставило им серьезный «ультиматум» «Он антиинтеграционный»: Пушилин прокомментировал принятие закона по Донбассу - 14:58 «Он антиинтеграционный»: Пушилин прокомментировал принятие закона по Донбассу Захарченко назвал Донбасс «площадкой для объединения» «братских народов» - 14:58 Захарченко назвал Донбасс «площадкой для объединения» «братских народов» Тымчук: боевики проводятся подготовительные мероприятия по мобилизации - 14:58 Тымчук: боевики проводятся подготовительные мероприятия по мобилизации В Донбассе резко обострилась ситуация: карта АТО - 14:58 В Донбассе резко обострилась ситуация: карта АТО На Ивано-Франковщине задержали бизнесмена, поставляющего снаряжение «ДНР» - 14:58 На Ивано-Франковщине задержали бизнесмена, поставляющего снаряжение «ДНР» Great Wall создаст новый бренд для электромобилей  - 14:57 Great Wall создаст новый бренд для электромобилей  Рада приняла важнейший закон по Донбассу - 14:57 Рада приняла важнейший закон по Донбассу Стали известны новые подробности побега Януковича в Россию - 14:57 Стали известны новые подробности побега Януковича в Россию ЦИК внес изменения в правила голосования на выборах-2018 - 14:52 ЦИК внес изменения в правила голосования на выборах-2018 Минкульт ответил на претензии кинотеатров из-за «Паддингтона» - 14:52 Минкульт ответил на претензии кинотеатров из-за «Паддингтона» У хамелеонов обнаружена способность к флуоресценции - 14:52 У хамелеонов обнаружена способность к флуоресценции
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"