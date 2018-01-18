В Донбассе резко обострилась ситуация: карта АТО

За сутки боевики совершили 7 обстрелов и выпустили более 40 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм, в результате чего, ночью, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении в результате подрыва техники на противотанковой мине 2 украинских военных погибли, еще 5 — получили боевые травмы.

Полковник Дмитрий Гуцуляк, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО сообщил, что на Луганском направлении боевики вечером совершили два длительных обстрела украинских позиций вблизи Луганского, выпустив 29 снарядов из 120-мм минометов. Кроме того, они применили здесь гранатометы различных систем. Украинские военные вели ответный огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении зафиксировали 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ. Все они произошли во второй половине суток. Боевики выпустили 8 снарядов из 120-мм минометов вблизи Авдеевки и еще несколько 82-мм мин вблизи Песков и Верхнеторецкого.

Так, в районе указанных населенных пунктов, и вблизи Новотроицкого и Гранитного, оккупанты также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В районе Авдеевки украинские военные вели ответный огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий около 21:00 вблизи Гранитного один украинский военный погиб.

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