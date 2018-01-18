В Краматорске в ДТП погиб наблюдатель СММ ОБСЕ

Сегодня утром наблюдатель СММ ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске.

В пресс-службе миссии сообщают: «СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия».

Также, российские СМИ сообщили со ссылкой на боевиков о том, что в Краматорске трагически погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара.

В то же время в пресс-службе миссии пока не сообщили никаких подробностей происшествия.