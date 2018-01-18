В МИД РФ жестко раскритиковали закон о реинтеграции Донбасса

В МИД РФ заявили, что принятый сегодня закон о реинтеграции Донбасса противоречит Минским соглашениям.

Так, в МИД РФ высказали мнение, что принятие Верховной Радой Украины закона о реинтеграции Донбасса (№ 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях») «чревато опасной эскалацией».

На сайте МИД РФ сказано: «К сожалению, мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией в Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности».

Также, они отметили, что принятие закона «удивительным образом совпало» по времени с анонсированным в Вашингтоне решением о готовности США поставить в Украину летальные вооружения. В ведомстве добавили: «С момента одобрения в первом чтении этот документ, хотя и подвергся определенным коррективам, но сохранил главную нацеленность — законодательно подтвердить линию Киева на решение „проблемы Донбасса“ силовым путем».

Кроме того, в РФ считают, что согласно принятому закону президент Украины Петр Порошенко «получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя».

Российский МИД подчеркнул:"Результат нынешнего украинского «законотворчества» полностью противоречит минским соглашениям, которые являются общепризнанной и безальтернативной основой урегулирования конфликта в Украине… Киев хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и нормандский формат».