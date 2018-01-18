В оккупированном Снежном произошло страшное ДТП, есть жертвы

16 января в центре оккупированного Снежного произошло ДТП в результате которого 1 человек погиб и еще 3 получили травмы.

По данным «МВД ДНР» виновник ДТП уже задержан «правоохранителями». Кроме того, в «ведомстве» добавили, что авария произошла 16 января в самом центре города. 57-летний водитель внедорожника, двигаясь по дороге с большой скоростью, не справился с управлением и сбил пешеходов.

В «МВД ДНР» уточнили: «В результате ДТП пешеход 1986 г. р. получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Другие участники аварии: две женщины 1967 г. р. и 1975 г. р., и мужчина 1987 г. р. получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения г. Снежное для оказания квалифицированной помощи».

По информации, виновнику аварии грозит до 5 лет лишения свободы. «Начальник Снежнянского ГО» Владимир Царовский сообщил: «Виновник ДТП был задержан правоохранителями на месте происшествия. Действия фигуранта квалифицируются согласно ч. 3 ст. 309 УК ДНР. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет».