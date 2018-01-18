В России загорелся нефтепровод: огонь перекинулся на жилые дома

В России под Саратовом сегодня вечером прорвало нефтепровод, в результате чего нефть загорелась. Огонь перекинулся на частные дома в селе Красноармейское.

В областном управлении ГСЧС сообщили, что из горящих домов эвакуированы 12 человек, при этом никто не пострадал.

Прибывший на место пожарный расчет занимается тушением домов. Один из них уже удалось потушить. Также проводится эвакуация жителей села. На данный момент прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк остановлена.

Советник президента Транснефти, пресс-секретарь предприятия Игорь Демин сообщил: «Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание. В результате загорелось два дома».

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