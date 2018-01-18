В российском фильме рассказали о мутировавших генах Путина

В российском документальном фильме «Блокадная кровь. Генетика» о блокадном Ленинграде режиссера Элеоноры Лукьяновой сообщается об особых генах президента России Владимира Путина и некоторых других российских политиков.

Также, там это объяснятся тем, что пережившие блокаду люди передали своим детям особые гены, которые подверглись мутациям из-за пережитых лишений. В ленте сказано, что мутировавшие гены оказали влияние на поведение людей и их детей. При этом в фильме упоминаются Владимир Путин, патриарх Кирилл, глава партии Справедливая Россия Сергей Миронов, политики Сергей Иванов, Сергей Нарышкин и другие российские деятели.

В фильме сказано: «Всех их связывает единая манера поведения, высокая ответственность за происходящее в стране и городе. Почему большая часть горожан оказалась объединена в одну психологически-поведенческую группу и нет ли тут единого корня, связанного с общими физическими и нравственными испытаниями предков?».

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