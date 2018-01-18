В Российской Федерации зафиксировали снижение доли пользователей социальных сетей

По последним имеющимся данным на декабрь 2017 г., ежедневно посещают соцсети 37% интернет-пользователей, в то время как осенью 2012 г этот показатель был равен 20%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Левада-центра». Не менее половины зарегистрированных в тех либо иных социальных сетях граждан России проводят в них не не менее часа в день. С позапрошлого года до последнего времени лидерство удерживали «Одноклассники», однако сейчас они оттеснены на 2-ое место: там аккаунты имеют 63% собеседников агентства. Практически не изменяется число приверженцев Google+: в течении позапрошлого года - 11%, в 2017 — 14%. «Живой журнал» с позапрошлого года привлекает 3% пользователей социальных сетей.

Наиболее популярной соцсетью у русских пользователей остается «ВКонтакте», которую посещает 65% из числа опрошенных пользователей интернета. На социальные сети и мессенджеры 33% респондентов растрачивают по 30-60 мин. в день, 26% - по 1-4 часа, 21% - наименее 30 мин., 3% растрачивают на это по 4-8 часов, 3% пользуются соцсетями и мессенджерами регулярно. Четверть (26%) — от одного до четырёх часов, 3% - от четырёх до 8-ми часов и еще 3% «зависают» регулярно. С таким положением дел не согласны 14% опрошенных, 11% сообщили, что никогда не думали об этом.