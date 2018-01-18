В Верховной Раде объяснили, как теперь будкт называть «ДНР» и «ЛНР»

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник заявил, что термин «оккупационная администрация России» заменит формулировку «ДНР» и «ЛНР» в соответствии с принятым законом о реинтеграции Донбасса.

Он добавил, что принятым законом органы власти, которые сейчас незаконно осуществляют властные полномочия на оккупированной территории, называются именно «оккупационной администрацией».

Винник отметил: «Фактически, даже в публичных дискуссиях мы должны прекратить употреблять термины так называемые «ЛНР» и «ДНР». Согласно закону, это должно называться «оккупационная администрация Российской Федерации».

При этом он добавил, что закон о реинтеграции Донбасса будут пытаться обжаловать «субъекты», выполняющие указания из России.

Винник сказал: «Мы не внесли Крым, потому что это идет вопреки, по нашему мнению, статьи 116-й Регламента Верховной Рады Украины. Убежден, что этот законодательный акт, когда он вступит в силу как закон, после подписания президентом, будут пытаться различные субъекты, которые выполняют указания из России, обжаловать».

Кроме того, он отметил: «Именно поэтому мы оставили текст названия таким, каким он был внесен автором проекта — президентом Украины. В то же время везде по тексту мы приравняли статус Крыма, оккупированного Российской Федерацией, к статусу Донецкой и Луганской областей, также оккупированных Российской Федерацией».