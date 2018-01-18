В Закарпатской области нашли крупное месторождение золота

В Раховском районе Закарпатской области геологи обнаружили крупное месторождение золото-рудных залежей.

В релизе госпредприятия Захидукргеология на официальном сайте Государственной службы геологии и недр Украины сказано: «Огромный результат получен в поисковой оценке месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области. На основе проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ Раховской геолого-поисковой экспедиции выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных материалов Белопотоцкого месторождения в количестве 2,4 тонны».

По информации, такие результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на месторождении Раховского рудного района.