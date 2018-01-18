В 2017 году под колесами уральских поездов погибло 83 человека

За 2017 год под колёсами поездов погибли 83 свердловчанина, из них 5 детей.

Еще 46 человек получили травмы разной степени тяжести. Основными причинами несчастных случаев стало то, что люди ходили по путям в наушниках и капюшоне либо пересекали дорогу вне умышленно снабженных мест, об этом информирует во вторник, 16 января, корреспондент «АиФ-Урал». Детский травматизм снизился в 2017-ом году на 58%.

При этом, в пресс-центре СвЖД отмечают, что в сравнении с 2016 годом количество несчастных случаев, произошедших на железной дороге, снизилось на 14%.

При всем этом детский травматизм снизился на 58% за год — смертоносные травмы получили в 2017 5 детей младше 18 лет. Чтобы предупредить трагедии, компания строит пешеходные переходы со световой и звуковой сигнализацией, делает освещение на платформах и устанавливает предупредительные знаки. На станциях, остановочных пунктах и в местах неправомерных переходов устанавливают дополнительные предупредительные знаки. Чтобы этого не происходило: СвЖД на постоянной основе реализует информационно-разъяснительные программы по правилам безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

Помимо этого работники СвЖД часто проводят профилактические акции и разъяснительные уроки с раздачей памяток и тематических сувениров.