В 2017 году под колесами уральских поездов погибло 83 человека

Показать меню
Актуально
Цены на ЖНВЛП в России поставили пятилетний рекорд падения - 10:21 Цены на ЖНВЛП в России поставили пятилетний рекорд падения Минздрав взял назад свое обещание не делить продукты на полезные и вредные - 10:22 Минздрав взял назад свое обещание не делить продукты на полезные и вредные В Госдуме пообещали ужесточить законодательство после инцидента в пермской школе - 10:22 В Госдуме пообещали ужесточить законодательство после инцидента в пермской школе «Левада-центр» вынужден скрывать итоги опросов о выборах президента - 10:23 «Левада-центр» вынужден скрывать итоги опросов о выборах президента СМИ узнали о разработке нового стандарта для водки - 10:23 СМИ узнали о разработке нового стандарта для водки Токио планирует эвакуацию японцев из Южной Кореи в случае войны с КНДР - 10:28 Токио планирует эвакуацию японцев из Южной Кореи в случае войны с КНДР Кинорежиссер Гильермо дель Торо назвал песню «Очи черные» сокровищем с русским - 10:28 Кинорежиссер Гильермо дель Торо назвал песню «Очи черные» сокровищем с русским ДНК В Карталах мать с 4-летней дочкой отравились угарным газом - 10:28 В Карталах мать с 4-летней дочкой отравились угарным газом Убирать либо не убирать? Психологи вычислили идеальное время для уборки - 10:29 Убирать либо не убирать? Психологи вычислили идеальное время для уборки новогодней ёлки ЛГБТ-активисты просят провозгласить Петербург центром гей-туризма в европейских - 10:29 ЛГБТ-активисты просят провозгласить Петербург центром гей-туризма в европейских странах Губернаторам предписали стимулировать рождаемость в областях — Детсады и жилье - 10:29 Губернаторам предписали стимулировать рождаемость в областях — Детсады и жилье Первая ракетка мира Халеп вышла во второй круг Australian Open - 10:29 Первая ракетка мира Халеп вышла во второй круг Australian Open Баскетболисты "Клипперс" одержали пятую победу подряд в НБА, обыграв "Хьюстон" - 10:29 Баскетболисты Россиянка Александрова пробилась во второй раунд Australian Open - 10:30 Россиянка Александрова пробилась во второй раунд Australian Open Луценко сообщил о громком задержании в Николаеве - 10:35 Луценко сообщил о громком задержании в Николаеве Трамп и Си Цзиньпин обсудили проблему КНДР - 10:35 Трамп и Си Цзиньпин обсудили проблему КНДР Ольга Жарикова разочаровалась в Андрее Денисове - 10:42 Ольга Жарикова разочаровалась в Андрее Денисове
» » В 2017 году под колесами уральских поездов погибло 83 человека

В 2017 году под колесами уральских поездов погибло 83 человека


Добавлено: 18 янв 2018 в 07:28, Категория: Политика
В 2017 году под колесами уральских поездов погибло 83 человека

За 2017 год под колёсами поездов погибли 83 свердловчанина, из них 5 детей.

Еще 46 человек получили травмы разной степени тяжести. Основными причинами несчастных случаев стало то, что люди ходили по путям в наушниках и капюшоне либо пересекали дорогу вне умышленно снабженных мест, об этом информирует во вторник, 16 января, корреспондент «АиФ-Урал». Детский травматизм снизился в 2017-ом году на 58%.

При этом, в пресс-центре СвЖД отмечают, что в сравнении с 2016 годом количество несчастных случаев, произошедших на железной дороге, снизилось на 14%.

При всем этом детский травматизм снизился на 58% за год — смертоносные травмы получили в 2017 5 детей младше 18 лет. Чтобы предупредить трагедии, компания строит пешеходные переходы со световой и звуковой сигнализацией, делает освещение на платформах и устанавливает предупредительные знаки. На станциях, остановочных пунктах и в местах неправомерных переходов устанавливают дополнительные предупредительные знаки. Чтобы этого не происходило: СвЖД на постоянной основе реализует информационно-разъяснительные программы по правилам безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

Помимо этого работники СвЖД часто проводят профилактические акции и разъяснительные уроки с раздачей памяток и тематических сувениров.



Материалы по теме:

При столкновении двух поездов в ФРГ пострадали 47 человек
В Омске в результате ДТП погибло три человека
В Коста-Рике при столкновении поездов пострадали более 20 человек
В Украине за минувшие сутки произошло большое количество ДТП с летальным исходом
Добавлено: 18 янв 2018 в 07:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Трамп: Мы хотим, чтобы в США приезжали отовсюду

Трамп: Мы хотим, чтобы в США приезжали отовсюду

Семья мальчика из рекламы H&M переехала из-за угроз

Семья мальчика из рекламы H&M переехала из-за угроз

Путин попросит доверенных лиц участвовать в дебатах – СМИ

Путин попросит доверенных лиц участвовать в дебатах – СМИ

Поклонская: ГПУ прячется от моих адвокатов

Поклонская: ГПУ прячется от моих адвокатов

Загрузка...



Лента новостей
ВСУ несут потери: три «АТОшника» убиты, пятеро тяжело ранены - 09:56 ВСУ несут потери: три «АТОшника» убиты, пятеро тяжело раненыГермания защищает «Северный поток-2» от Еврокомиссии - 09:56 Германия защищает «Северный поток-2» от ЕврокомиссииСША обвинили Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР - 09:56 США обвинили Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДРНастя Балинская считает Лешу Кудряшова маленьким парнишкой - 09:51 Настя Балинская считает Лешу Кудряшова маленьким парнишкойApple инвестирует в экономику США более 30 миллиардов долларов - 09:49 Apple инвестирует в экономику США более 30 миллиардов долларовСША опровергли данные о создании «сил безопасности границы» в САР - 09:49 США опровергли данные о создании «сил безопасности границы» в САРВоеннослужащие приступили к освоению современного вооружения ПВО в Сочи - 09:49 Военнослужащие приступили к освоению современного вооружения ПВО в СочиВ Подмосковье пьяный водитель протаранил 12 машин - 09:49 В Подмосковье пьяный водитель протаранил 12 машинКербер будет соперницей Шараповой в третьем круге Australian Open - 09:47 Кербер будет соперницей Шараповой в третьем круге Australian OpenШарапова считает, что показала достаточно агрессивный теннис в матче с Севастовой - 09:47 Шарапова считает, что показала достаточно агрессивный теннис в матче с СевастовойШайба Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче с "Анахаймом" в НХЛ - 09:47 Шайба Малкина не спасла Главный тренер БК УГМК Олаф Ланге покинул свой пост по семейным обстоятельствам - 09:47 Главный тренер БК УГМК Олаф Ланге покинул свой пост по семейным обстоятельствамМинспорт Приангарья проверит причину массового пропуска легкоатлетами первенство СФО - 09:47 Минспорт Приангарья проверит причину массового пропуска легкоатлетами первенство СФОСанкции не помеха: Дональд Трамп обвинил Кремль в помощи КНДР - 09:42 Санкции не помеха: Дональд Трамп обвинил Кремль в помощи КНДР
Последние новости
Александрова за 41 минуту проиграла Киз во втором круге Australian Open - 10:21 Александрова за 41 минуту проиграла Киз во втором круге Australian Open СМИ: информатор WADA Юлия Степанова ежемесячно получает от МОК $2500 - 10:21 СМИ: информатор WADA Юлия Степанова ежемесячно получает от МОК $2500 Родченков заподозрил британских атлетов в употреблении допинга - 10:16 Родченков заподозрил британских атлетов в употреблении допинга Британская палата общин утвердила закон о Brexit - 10:16 Британская палата общин утвердила закон о Brexit Медведев утвердил «дорожную карту» развития конкуренции в здравоохранении - 10:15 Медведев утвердил «дорожную карту» развития конкуренции в здравоохранении Пушков прокомментировал отказ украинцев разрывать дипотношения с Россией - 10:14 Пушков прокомментировал отказ украинцев разрывать дипотношения с Россией Непогода в Украине: без электричества остались 63 населенных пункта - 10:09 Непогода в Украине: без электричества остались 63 населенных пункта ВРУ приняла важное решение по выплатам пенсий жителям ОРДЛО - 10:09 ВРУ приняла важное решение по выплатам пенсий жителям ОРДЛО Трамп: перенос посольства США в Иерусалим займет больше года - 10:09 Трамп: перенос посольства США в Иерусалим займет больше года США обвинили РФ в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи - 10:06 США обвинили РФ в нарушении санкций ООН в отношении Северной Кореи Путин пообещал малым городам 5 млрд рублей на благоустройство сверх бюджета - 09:59 Путин пообещал малым городам 5 млрд рублей на благоустройство сверх бюджета США намерены проучить Россию с помощью «войны-наказания» - 09:58 США намерены проучить Россию с помощью «войны-наказания» Начата обкатка автомобилей «Кортеж» - 09:56 Начата обкатка автомобилей «Кортеж»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"