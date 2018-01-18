ВЦИОМ указал на снижение рейтинга поддержки В.Путина

Результаты опроса показали, что за Путина готовы проголосовать 73,2% респондентов.

Как сообщается на сайте ВЦИОМ, отдать собственный голос за действующего главу государства В. Путина на президентских выборах, по достоверным имеющимся данным опросов 11-15 января, готовы 73,2% граждан России.

Пока не решили, пойдут голосовать либо нет, 12% опрошенных.

Телеведущую Ксению Собчак готовы поддержать только 1,2% жителей, Григория Явлинского — 0,8%.

Выборы Российского Президента пройдут 18 марта.

Об этом стало известно из последних результатов опроса Всероссийского центра исследования социального мнения, который обнародовал новые данные за 11-15 января месяца по теме избирательной кампании, начавшейся 18 декабря 2017 г. За них могут проголосовать по 6,1% от общего числа избирателей.

Объясняя улучшенный рейтинг претендентов, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров подчеркнул, что спонтанное выдвижение Грудинина «привело к всплеску внимания к нему» — он «легко собрал исторический электорат коммунистов», опередив «такого столпа политической сцены, как Владимир Жириновский». А вот тех, кто «Не стал бы участвовать в выборах», стало чуть меньше. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров видит причину изменений во всплывшей в глобальной сети и СМИ информации о экономическом состоянии «коммуниста-миллиардера» Павла Грудинина. Его кандидатуру поддержали уже свыше млн. жителей. По его словам, ограничивали рост рейтинга не высокая стартовая узнаваемость и поведение самого кандидата (отсутствие жесткого оппозиционного напора, вопросы биографии), однако резервы у Грудинина еще были. Как результат, рейтинг Грудинина стал стагнировать.