Вертолеты СФ ищут подлодки в Баренцевом море

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ БФ приступили к тренировкам по обнаружению и уничтожению субмарин условного нарушителя с выполнением бомбометания.

Это первые идентичные учения в новом году.

Как сказали в отделе информационного обеспечения пресс-центра ЗВО по Балтийскому флоту, в процессе плановых полетов экипажи палубных противолодочных вертолетов отработают комплекс задач: поиск подлодки, обнаружение, классификация, поддержание контакта и слежение, а еще сопротивление противнику с употреблением разнообразных комплексов противолодочного вооружения.

В рамках учений экипажи также выполнят полетные задания на получение допуска к пилотированию вертолетами в сложных метеоусловиях. Имитация субмарины условного противника будет выполнена с помощью морской ориентирной авиабомбы (ОМАБ).

Противолодочные вертолеты Ка-27 созданы для поиска подлодок противника, следующих с различной скоростью на разных глубинах. Кроме того, возможна установка на кассетном держателе ориентирных дневных и ночных морских бомб ОМАБ.

Видео предоставлено Министерством Обороны Российской Федерации.