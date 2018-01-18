Власти «ДНР» намерены запустить станцию оператора Life под «Феникс»

В «ДНР» в целях расширения объема сети и качества связи оператора «Феникс» запустили первую из 300 базовых станций «национализированного» мобильного оператора Life. Об этом заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«Нагрузка колоссальная. Решать мы эту задачу уже начали. Мы запустили первую базовую станцию из сегмента сети Life („национализированного оператора связи“, — прим.) в контуре оператора „Феникс“», — говорит «министр».

Он сообщил, что запустить базовые станции Life планируют в течение месяца.

«Один месяц — это тот период, который нам необходим, чтобы стабилизировать работу и адаптировать работу нашего оператора под этот колоссальный наплыв абонентов. На сегодняшний день от 25 тыс. в день новых абонентов», — сказал Яценко.