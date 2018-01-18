18 января две центральные улицы Одессы Балковскую и Приморскую достаточно серьезно затопило водой, поэтому милиция вынуждена была перекрыть последнюю на участке от Газового переулка до Военного спуска.

Об этом «НикВестям» проинформировали здешние граждане.

По утверждению очевидцев, также затоплена Балковская улица.

Затруднён проезд по улице Балковской в районе Приморского суда.

Как видно на обнародованных в социальных сетях видео, улицы Одессы в итоге наводнения превратились фактически в реки. Капец вообще. А погодка больше удивляет, с каждым днем, — говорит автор видеозаписи. Об этом сказали в пресс-центре патрульной милиции Одесской области.

По достоверной последней информации на данный момент Гидрометцентра Черного и Азовского морей сегодня, 18 января 2018 г, сохраняются сложные погодные условия.

В пресс-центре мэрии сказали, что коммунальщики пробуют расчистить ливневки по всему городу, среди которых и те, которые находятся на улице Приморской.