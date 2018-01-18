Возгорание автобуса в Казахстане: погибли более 50 человек

Автобус загорелся во время движения по трассе в Актюбинской области Казахстана. Он совершал рейс по маршруту Самара — Шымкент. В результате пожара погибли 52 человека. Об этом сообщает Департамент по ЧС Актюбинской области.

«По предварительным данным, пострадало 57 человек. 52 человека погибли, пятерым удалось выбраться из горящего автобуса. Возгорание автобуса произошло на трассе Самара — Шымкент в 10 км от поселка Калыбай и в 320 км от Актобе, «— сказано в сообщении.

На место происшествия направлены сотрудники центра медицины катастроф и противопожарной части.