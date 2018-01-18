В Петербурге в Неве уровень воды поднялся из-за ледовых зажоров

Как информирует ТАСС ссылаясь на городской комитет по природопользованию. Об этом ведомство сообщило в четверг.

В Санкт-Петербурге из-за образовавшихся в Неве скоплений льда (зажоров) отмечен подъем уровня воды в основной реке Питера близ проспекта Обуховской обороны. Он вызван ледовыми зажорами, которые образовались в акватории реки.

По достоверной располагаемой информации ведомства, уровень воды поднялся из-за того, что в акватории Невы сформировались ледовые зажоры.

В ведомстве напомнили, что зимой прошедшего года сложилась схожая ситуация: на Неве также наблюдалась неблагоприятная ледовая обстановка, вызванная непрерывным поступлением льда с Ладоги и благоприятными температурами.

Сегодня, 18 января, стало известно, что из-за сильного подъема уровня воды в Петербурге в районе проспекта Обуховской обороны довелось задействовать ледокол «Невская застава».

Зимой прошедшего года его привлекали к устранению зажоров, образовавшихся из-за плюсовых температур и наступающего с Ладоги льда. Из-за скоплений шуги и льда ледокол «Невская застава» приведён в режим повышенной готовности, пишут «Питерские заметки». Происходит при установлении сплошного ледяного покрова.