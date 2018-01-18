В РФ раздают листовки с приглашением на «выборы Путина»

В России распространяются листовки от имени главы ЦИК с приглашением «на выборы Владимира Владимировича Путина».

В то же время, в Центральной избирательной комиссии открестились от этих листовок. Как сообщают в ЦИК, приглашения распространяются в подъездах, местах массового скопления людей и через интернет.

В комиссии добавили: «ЦИК не имеет никакого отношения к этим материалам».

В тексте листовки сказано: «Приглашаем вас 18 марта 2018 года на выборы Владимира Владимировича Путина. Мы решили не допускать к участию никого из его конкурентов, чтобы вам было легче сделать выбор и подарить друзьям президента возможность и дальше грабить нашу страну».

При этом участие в выборах авторы листовки называют главным залогом обогащения Путина и его окружение на ближайшие шесть лет. Данное приглашение подписано именем Памфиловой.

Фото: