ВРУ приняла важное решение по выплатам пенсий жителям ОРДЛО

Верховная Рада не проголосовала за поправку в законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Данный закон предлагал возобновить выплаты пенсий жителям «ЛДНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины Наталья Веселова.

«Моя правка № 311 отклонена. Лишь 46 депутатов поддержали выплаты пенсий на подконтрольной территории Украины гражданам, которые проживают в ОРДЛО*. Я предлагала позволить украинским гражданам получать свои законные пенсии на территории подконтрольной Украины. Рада отказала людям в их абсолютно законных правах на собственное имущество. Это абсурд», — написала нардеп.

По словам парламентария, Пенсионный фонд Украины не закладывает в резервный фонд задолженность жителям ОРДЛО.

«Мы даже не знаем сколько денег должны людям! Нет учета! Существует большой риск, что люди пойдут в Европейский суд по правам человека и будут судиться против Украины. И уже есть прецеденты. Как правило, суд обязывает страны выплачивать пенсии. Плюс, суд требует компенсировать моральный убыток. Это около 5 тысяч евро на человека», — написала Веселова.