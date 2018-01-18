В Самаре профессионалы «ПТС» работают над устранением повреждения на улице Стара-Загора

Коммунальная авария произошла в районе пересечения улицы Стара-Загора и проспекта Кирова. Там случился прорыв трубы диаметром 800 мм.

Напомним, накануне Нового года, 26 декабря, на улице Стара-Загора в итоге повреждения тепломагистрали под ограничение подачи тепла попали 108 жилых домов и несколько социальных объектов.

— В данный момент профессионалы демонтировали рекламную конструкцию на улице Стара-Загора, которая мешала подготовке и проведению ремонтных работ на месте повреждения теплосети, — поведал уполномоченный «Предприятия тепловых сетей».

Ремонту трагедии препятствует рекламная конструкция, которую установили без согласования с теплоэнергетиками. Для покупателей будет обеспечена временная схема подачи тепла. Ориентировочное время окончание работ объявят после того, как оценят характер повреждения.