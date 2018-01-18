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В США назвали количество ядерных боеголовок, принадлежащих Северной Кореи


Добавлено: 18 янв 2018 в 09:14, Категория: Политика
В США назвали количество ядерных боеголовок, принадлежащих Северной Кореи

На текущий момент ученые не располагают доказательством того, что Северная Корея может подготовить ядерные боеголовки для межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, Пхеньян, может быть, располагает материалами для создания еще 60 штук, — отмечают ученые.

К такому выводу пришли американские ученые, статья которых размещена в специализированном журнале Bulletin of the Atomic Scientists, информирует ТАСС. При этом, отмечают авторы статьи, у Северной Кореи, вероятнее всего, еще остался материал для разработки до 60 новых снарядов. По их мнению, у Северной Кореи может быть довольно запасов радиоактивного материала и для ракет меньшей дальности — «Нодон».

Кроме того, ученые предположили, что у Северной Кореи имеются в распоряжении ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, как «Нодон».

Однако, как отмечают ученые, пока нет данных в пользу того, что Северная Корея может удачно осуществлять повторный вход в атмосферу, чтобы «представить готовую к действию ядерную боеголовку в радиусе межконтинентальной баллистической ракеты». СБ ООН три раза усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на предстоящее развитие ракетной и ядерной программ Северной Кореи.



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Добавлено: 18 янв 2018 в 09:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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