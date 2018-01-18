ВСУ несут потери: три «АТОшника» убиты, пятеро тяжело ранены

За минувшие сутки ВСУ понесли потери на фронтах Донбасса: трое «АТОшников» погибли, еще пятеро получили тяжелые боевые ранения.

Потери признаны официально — о них сообщает пресс-центр штаба так называемой АТО.

«В результате обстрелов погиб один военнослужащий. Также с грустью сообщаем, что за минувшие сутки, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва техники на мине несовместимые с жизнью ранения получили двое наших воинов», — говорится в сообщении.

Основными точками столкновений за минувшие сутки противник называет район Светлодарской дуги, где велся гранатометный и минометный огонь, Пески, Верхнеторецкое и Новотроицкое.

* запрещенная в РФ экстремистская группировка