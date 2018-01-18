В Тюмени суд заблокировал интернет-магазины по продаже львов и гималайских медвежат

Калининский райсуд Тюмени по заявлениям Тюменской природоохранной прокуратуры заблокировал 63 интернет-ресурсов, продававших львов, белых медведей, гиббонов, гималайских медвежат и остальных зверей, занесенных в «Красную книгу».

Так, на этих интернет-ресурсах можно было приобрести белого медведя и гималайских медвежат, а еще льва, гиббона и остальных зверей.

«Стоимость белого медведя начиналась от 1 млн рублей, а гималайского медвежонка — от 300 000 рублей».

По располагаемой последней информации областной прокуратуры, злоумышленники предлагали приобрести белого медведя и гималайских медвежат, а кроме этого льва, гиббона и остальных уникальных и экзотических зверей.

За нелегальные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и реализацию особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России либо охраняемых международными договорами, предусмотрена уголовная и административная ответственность (ст. 258.1 УК РФ и ст. 8.35 КоАП РФ).

Были ориентированы заявления в суд от природоохранной прокуратуры Тюменской области. На текущий момент доступ к ним заблокирован. Суд это требование удовлетворил, доступ к ресурсам заблокирован.