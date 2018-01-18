За 2017 год Пулково обслужил не менее 16 млн. пассажиров

Пассажиры стали чаще летать по РФ в 2017-ом через аэропорт Пулково в северной столице, чем годом ранее.

Как передает 18 января pr-служба управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», пассажиропоток аэропорта в минувшем году превысил показатели 2016-го на 21,6%. Стоит обозначить, что этот показатель стал рекордным за всю историю работы воздушной гавани Северной столицы.

Как пояснили в пресс-центре, рост связан с приходом в воздушную гавань новых перевозчиков и повышением количества рейсов уже существующих партнеров. В докладе ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» сообщается, что это лучший показатель за все время существования аэропорта.

На внутренних линиях в текущем году пассажиропоток увеличился на 17,4% - до 9,9 млн человек.

Наиболее востребованными внутренними направлениями стали Москва, Симферополь и Сочи, международными — Анталья, Франкфурт-на-Майне и Ларнака.

«Показатель стал рекордным в истории воздушной гавани Санкт-Петербурга».

Как предвидено соглашением о ГЧП, ВВСС продолжит развивать аэропорт «Пулково» и по мере достижения триггерных характеристик приступит к проведению работ по увеличению пропускной способности в соответствии со стратегией развития. Объем перевозок на внутренних воздушных линиях к началу зимы 2017 вырос на 7,1% в сравнении с идентичным периодом 2014-го и составил около 750,198 тыс. человек. Июль же стал и самым загруженным месяцем — 1,9 млн человек.

Отмечается, что за предыдущий год Пулково обслужил не менее 152 тыс. взлетно-посадочных операций.

Аэропорт «Пулково» в конце апреля 2010 г передан в управление ВВСС, которое выступает концессионером его реконструкции.

Напомним, всего маршрутная сеть аэропорта в 2017 включала 155 направлений.