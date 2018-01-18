Загадки человечества - 94 выпуск, Иерусалимский синдром (17.01.2018)

Добавлено: 18 янв 2018 в 10:12 ,

Загадки человечества 94 серия Иерусалимский синдром последний выпуск 17 января. В Германии найдены зубы австралопитека в возрасте десять миллионов лет, ученые уверены, что эта находка перепишет теорию эволюции! Российский танк “Армата” вооружат ядерными снарядами, которые способны уничтожать вражескую технику в радиусе трехсот метров! Психологи объяснили причину возникновения иерусалимского синдрома, из-за которого паломники иногда начинают считать себя миссией! Ведущий программы Олег Шишкин – путешественник, историк, специалист по тайным обществам, признанный в мире эксперт в области восточных религий, автор книг по истории оккультизма и разведки. Знаток найдет толкование всем шокирующим событиям.



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